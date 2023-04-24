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Попытки США устранить отставание от России в сфере разработки гиперзвуковых ракет пока “малоэффективны”. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам дипломата, США “уязвлены” текущей ситуацией, когда Россия вырвалась далеко вперёд в сфере гиперзвукового вооружения. В то же время Ермаков отметил: в Москве прекрасно понимают, что Соединённые Штаты остаются высокотехнологичной страной, в которой на оборонную отрасль тратятся значительные средства. Так что рано или поздно какой-то из гиперзвуковых проектов США всё же будет “доведён до ума”, подчеркнул дипломат.

В настоящее время гиперзвуковые ракеты есть на вооружении только России и Китая. В США пока идут лишь соответствующие разработки. Однако в Вашингтоне заявляли, что гиперзвуковое оружие в армии США появится уже в ближайшие годы.

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