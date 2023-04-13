Россиянка будет депортирована с индонезийского острова Бали по решению местных властей из-за публикации фотографии в обнаженном виде на фоне священного растения – эвкалипта. Об этом сообщает в своем материале издание Detik.

Сообщается, что 40-летняя туристка из России была арестована иммиграционной полицией в среду, 12 апреля, за публикацию фотографии в обнаженном виде возле священного для жителей острова Бали растения. При этом уже в ближайшее время она будет депортирована с территории популярного среди туристов азиатского острова.

Издание приводит заявление главы отдела иммиграции Министерства юстиции Бали, в котором указывается, что гражданка Российской Федерации обязана приобрести обратный билет на родину после окончания всех юридических процедур, связанных с рассмотрением ее дела.

Напомним, что в марте текущего года еще одного туриста из России депортировали из Индонезии за нарушение норм морали. Сообщается, что российский турист оголил ягодицы, находясь на священной горе Агунг.