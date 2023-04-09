9 апреля – ИА Discover24.ru. Портал «Свободная пресса» показал видео награждения российских десантников за доблесть и мужество в боях на Украине, а также пообщался с одним из военнослужащих ВДВ.

Боец с позывным «Ястреб» рассказал, что его рота взяла штурмом несколько опорников противника. При этом боевики ВСУ делали все возможное, чтобы не вступать в ближний бой с российскими военнослужащими. Они либо пускались в бегство, видя превосходство десантников, либо сразу сдавались в плен.

При этом боевики ВСУ имели хорошую подготовку и были отлично вооружены. Но бойцы ВДВ действовали настолько слаженно, что противник просто не мог справиться с натиском и был вынужден принимать решение сложить оружие.

В результате вся группа была награждена медалями «За Отвагу» и За спасение погибавших», а также орденами Мужества и «Георгиевским крестом» IV степени.