Россия не собирается вести с Украиной переговоры по статусу Крыма, так как не торгует своими людьми и территориями, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Так он прокомментировал последние заявления украинского руководства о полуострове. По мнению Шеремета, они слишком наглые и чрезмерно самоуверенные, так как Киев сейчас должен думать, как не потерять оставшиеся регионы. А он вместо этого продолжает громогласно заявлять, что «вернет» Крым.

Москва не намерена проводить с президентом Зеленским какие-либо переговоры по полуострову. Хотя бы потому, что украинский лидер не является самостоятельной фигурой. Он марионетка, которой управляет Запад. Впрочем, если украинская сторона согласится сдать Зеленского в российский плен, то ее шансы на переговоры с РФ существенно повысятся, считает парламентарий.