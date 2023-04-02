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Обеспечить сухопутные войска ВС РФ необходимым вооружением и техникой на фоне планируемого наступления ВСУ. Такова задача генерал-полковника Александра Лапина, который ранее был направлен Минобороной РФ на передовую. Об этом в беседе с изданием URA.RU заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

По словам парламентария, у Лапина нет задачи проводить какие-либо операции. Генерал-полковник кроме обеспечения должен будет заняться вопросами модернизации и применения вооружения. Одним словом, Лапин будет решать широкий спектр организационных задач, чтобы подготовит российские силы к отражению возможного контрнаступления со стороны ВСУ.

Украинские власти ранее не раз заявляли, что ВСУ намерены провести контрнаступательную операцию в весенне-летний период. Эксперты предполагают, что она может начаться или в Донбассе, или на южном участке фронта.

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