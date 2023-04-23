Депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал высказывание главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о «лучших в мире танках» Abrams. Он заявил, что американский генерал и сам знает, что говорит неправду, так как лично видел эти танки в деле.

Парламентарий рассказал изданию News.ru, что «Абрамсы» использовались в Ираке и Афганистане и не показали там ничего такого, что делало бы их «лучшими в мире». В Йемене хуситы вообще расправляются с этими боевыми машинами, используя самодельные ПТРК, изготовленные из чего попало.

«Абрамсы» применялись только в условиях пустыни, поэтому еще неизвестно, как они себя покажут на Украине. Весь боевых машин составляет 73 тонны, поэтому при первой же распутице они увязнут в грязи грунтовых дорог. Кроме того, ни один мост на Украине не сможет выдержать такую массу танка.