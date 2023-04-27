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Украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить главу Китая Си Цзиньпина перенаправить приоритеты Киева с США на Китай. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, пишут «Известия».

Гаврилов отметил, что Зеленский подчеркнул, что Украина признает остров Тайвань как одну из китайских провинций, что противоречит позиции западных стран. Он также добавил, что Си Цзиньпин назначил на Украину спецпредставителя по вопросам Евразии Ли Хуэя.

Ли Хуэй имеет высокую квалификацию в миротворческих делах, понимает ценности российской внешней политики и фундамент общества, поскольку много лет работал в СССР, затем в России в посольстве Китая, а также на протяжении десяти лет занимал пост посла КНР в России, как отметил Гаврилов.

Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонный разговор 26 апреля, который длился час. Си Цзиньпин заявил, что Китай будет содействовать мирным переговорам и приложит усилия для прекращения огня в ближайшее время. Он также выразил готовность работать с Украиной над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и направит своего представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому разрешению сегодняшнего кризиса.

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