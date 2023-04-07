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Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о контрнаступлении ВСУ в ближайшие недели. Парламентарий отметил, что американский госсекретарь и подобные ему чиновники радостно потирают руки в ожидании крупной прибыли.

«На самом деле, для них важна не столько военная победа, сколько дополнительный приток денег для американских производителей оружия, интересы которых они без сомнения лоббируют», – цитирует депутата РИА Новости.

Белик пояснил, что для США совершенно неважно, сумеют ли ВСУ прорвать российскую оборону и сколько при этом погибнет украинцев. Если контрнаступление провалится, Украине снова потребуется новое оружие, а это означает очередной поток средств в карманы Блинкена. Соединенные Штаты таким образом делают «бизнес» на крови на протяжении последних ста лет и госсекретарь лишь очередной жадный чиновник, урывающий от этого свою часть прибыли.

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