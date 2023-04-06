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Обозреватель издания Defense One Сэм Скуов в своем материале со ссылкой на представителя государственной подрядной компании сообщил, что Министерство обороны США решили передать вооруженным силам Украины экспериментальное оружие, предназначенное для борьбы беспилотниками иранского и китайского производства.

По информации издания, украинская армия должна получить специальные антидроновые комплексы, один выстрел из которого стоит примерно 30 тысяч долларов. В настоящий момент вооруженные силы Украины используют для борьбы с иранскими дронами крупные комплексы противовоздушной обороны, одна ракета к которому стоит в разы дороже.

Сообщается, что в последний пакет военной помощи для Киева были включены, в том числе и 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением. По данным источника издания, американские комплексы в ходе испытаний смогли обнаружить дрон-мишень на расстоянии в 10 километров и поразить его на расстоянии в 5 километров.

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