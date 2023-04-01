На Украине на полученные немецкие танки Leopard 2 сразу же устанавливают динамическую защиту «Контакт-1», которая должна обеспечивать повышенную устойчивость лобовой брони к попаданию кумулятивных боеприпасов. Однако эксперты польского издания Defence 24 уверены, что это ошибочное решение.

Они признают, что штатная броня «Леопардов» не способна защитить боевую машину от противотанковых ракет, поэтому если снаряд ПТРК «Корнет» попадет по танку, он будет уничтожен. Однако установка динамической брони – это неправильный подход. И даже не потому, что он предусматривает вмешательство в конструкцию боевой машины.

Все дело в том, что вес российской динамической брони составляет около полутора тонн. При установке на танк он увеличит нагрузку на ходовую часть, которая может быстро выйти из строя. Особенно при интенсивной эксплуатации боевой машины.