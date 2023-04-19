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Экшн-камера одного из украинских солдат, закрепленная на шлеме, зафиксировала момент прилета российского боеприпаса, в момент, когда он вместе со своими сослуживцами проезжал рядом с местом его взрыва на автомобиле. Об этом в своем материале сообщает портал «Военное дело».

Как видно на опубликованных кадрах, никто из боевиков вооруженных сил Украины не пострадал. Однако примечательным является эффект неожиданности во время прилета минометного боеприпаса. Никто из украинских солдат даже не успел выкрикнуть ни единого словам перед разрывом мины, вследствие чего мгновенно были выбиты все окна в автомобиле бойцов ВСУ.

Оправившись от полученного шока, только через несколько секунд один из боевиков украинской армии выкрикнул водителю «давай-давай», призывая его покинуть зону обстрела как можно раньше. Таким образом, можно увидеть насколько опасным для жизни является перемещение по дороге, находящейся в зоне досягаемости минометного огня.

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