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Согласно данным, опубликованным на информационном портале ИноСМИ, датские корабли, проводящие инспекцию в арктическом регионе, столкнулись с нехваткой матросов для выполнения задач.

По информации иностранного источника DR, некоторые задачи были отложены, так как личный состав экипажей слишком маленький. Однако Дания продолжает следить за действиями России в этом регионе, особенно в свете недавних напряженных ситуаций.

Российские суда находятся в зоне проведения инспекции, и датские корабли внимательно наблюдют за их перемещением.

Датчане считают, что данная инспекция связана с беспокойством датской стороны относительно возможных диверсий и сбора разведывательных данных со стороны России в этом регионе.

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