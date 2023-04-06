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Журналисты «Укринформа» поинтересовались, возможно ли задействовать сейчас какие-либо механизмы мирного урегулирования конфликта. Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на это заявил, что если кто-то желает политического убийства президента Украины Владимира Зеленского, он может подтолкнуть его именно к такому пути прекращения противостояния.

По словам Данилова, вопрос с ЛНР и ДНР точно невозможно решить путем переговоров, так как на территории республик идут интенсивные боевые действия.

При этом глава СНБО не исключил переговоров по Крыму, но только при условии ухода РФ с полуострова.

Напомним, ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия не торгует своими людьми и территориями, поэтому никакие переговоры по Крыму с Зеленским невозможны в принципе.

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