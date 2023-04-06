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Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ, оставшиеся в Артемовске (украинское название Бахмут) по всей вероятности окажутся в котле. Ведь обстановка. Сложившаяся на данным момент в городе как раз указывает на такой исход событий.

По мнению эксперта, потеря Артемовска для ВСУ будет означать обрушение украинской линии обороны по всей линии фронта в ДНР: от Авдеевки и Марьинки до Северска. Даныдыкин подчеркнул, что это является второй линией обороны, а дальше уже идет третья, после которой одни степи. Во время своего визита в Польшу Владимир Зеленский заявлял, что если будет угроза окружения Артемовска, то жертвовать своими военными он не станет. Однако, по словам военного эксперта, угроза котла для ВСУ в Артемовске все же существует.

Ранее некоторые СМИ массово стали распространять информацию, что ВСУ начали отступать из Артемовска. Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг эти данные.

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