Как сообщает издание Lenta.ru, утечка секретных данных Пентагона по украинскому конфликту говорит о халатном отношении американцев. Такое заявление было сделано военным экспертом, капитаном первого ранга в запасе Василием Дандыкиным.

Эксперт отметил очевидность того факта, что Штаты совместно с Североатлантическим альянсом полностью регулируют планы ВСУ относительно любых решений в зоне спецоперации. И утечка информации напрямую связана с халатным отношением по данному вопросу в Пентагоне. «Это их проблема, что такое произошло», – подчеркнул Дандыкин.

А вот для ВС России, по его мнению, очень важно владеть полной картиной информации, касаемо возможностей НАТО и США, чтобы упредить атаку ВСУ, нанеся собственные удары. Он также отметил, что сейчас идет конфликт не только с применением вооруженной техники, также происходит борьба разведок. «Поэтому очень важный момент, кто что вызнает», – зарезюмировал военный эксперт.