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Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал «Известиям» тактику превентивных ударов по подразделениям противника в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут).

По его словам, подразделения, которые занимаются активной обороной, должны наносить удары противнику на упреждение, чтобы сорвать его планы по проведению контратаки.

Таким образом, вооруженные силы России нанесли несколько очень чувствительных ударов по целям ВСУ на артемовском направлении за последние несколько дней.

По словам эксперта, на прошлой неделе в районе Константиновки российским ударом был уничтожен штаб группировки ВСУ «Бахмут». Дандыкин объяснил, что уничтоженный командный пункт отвечал за действия как минимум нескольких бригад.

Российская армия постоянно наносит упреждающие удары по командным пунктам, складам с боеприпасами и ГСМ, а также по местам дислокации бронетехники и живой силы противника в прифронтовых районах. Данная рутинная работа, по словам Дандыкина, позволяет российским войскам срывать мероприятия ВСУ по перегруппировки своих сил и подготовки контрнаступления.

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