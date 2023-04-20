Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении российскими ВС Объединенного штаба группировки войск ВСУ «Бахмут». Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал изданию “Известия”, что это весьма важное событие, которое способно повлиять на ход боевых действий в Артемовске.

Эксперт пояснил, что группировка «Бахмут» включает в себя как обороняющиеся в городе силы противника, так как и резервные части, которые ждут своего часа в Краматорске, Славянске и Константиновке.

«Если все сложилось, и накрыли, то дезорганизована будет оборона. Это очевидно, потому что это мозг», – сообщил эксперт об уничтожении штаба этой группировки.

По его словам, это не только выбьет дух из украинских подразделений, но еще и даст российским ВС время, чтобы довести операцию по освобождению Артемовска до логического завершения.