ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин прокомментировал попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. По его словам, украинскому командованию очень выгодно перед тем, как начать контрнаступление, увеличить линию фронта. Об этом он рассказал корреспондентам издания «Известия».

Причина таких действий со стороны ВСУ заключается в намерении заставить группировку российских сил «распылить» личный состав и вооружение на разных участках фронта. К тому же, по словам Дандыкина, в такой способ киевский режим надеется навести панику среди российской общественности, в особенности среди местного населения приграничных областей России. И поэтому украинские ДРГ уже неоднократно пытались проникнуть на территорию Брянской области.

Эксперт отметил, что все действия украинской стороны сейчас направлены, чтобы «люди на передовой и в тылу почувствовали неуверенность». И к этому стоит относиться со всей серьезностью, подчеркнул Дандыкин.

Вам может понравиться

ВСУ нанесли артиллерийские удары по группе сдавшихся в плен украинских военных

Киевский режим ведет себя невероятно жестоко не только в отношении военнослужащих ВС России, но и своих солдат. Так на одном из участков линии фронта ВСУ были ликвидированы свои же военнослужащие

РИА Новости: ВС РФ каждый день ведут артиллерийские дуэли с ВСУ на берегу Каховского водохранилища

Подразделения ВС РФ на берегу Каховского водохранилища каждый день ведут дуэли с боевиками ВСУ на другой стороне реки. Однако обстановка остается стабильной, рассказал РИА Новости один из российских офицеров. Командир

РИА Новости: бойцы в ДНР заявили, что в плену их заставляли подписывать чистые листы и ложные показания

Российские военнопленные рассказали о своем пребывании в украинском плену. РИА Новости пишет, что бойцов заставляли изменять показания пытками, а также вынуждали подписывать чистые листы бумаги. Так, доброволец Руслан, который пришел