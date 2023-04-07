Российский военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин прокомментировал попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. По его словам, украинскому командованию очень выгодно перед тем, как начать контрнаступление, увеличить линию фронта. Об этом он рассказал корреспондентам издания «Известия».

Причина таких действий со стороны ВСУ заключается в намерении заставить группировку российских сил «распылить» личный состав и вооружение на разных участках фронта. К тому же, по словам Дандыкина, в такой способ киевский режим надеется навести панику среди российской общественности, в особенности среди местного населения приграничных областей России. И поэтому украинские ДРГ уже неоднократно пытались проникнуть на территорию Брянской области.

Эксперт отметил, что все действия украинской стороны сейчас направлены, чтобы «люди на передовой и в тылу почувствовали неуверенность». И к этому стоит относиться со всей серьезностью, подчеркнул Дандыкин.