Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», почему командование вооруженных сил Украины пытается всеми силами удержать под своим контролем последние позиции на западных окраинах Артемовска (украинское название Бахмут).

По словам эксперта, киевский режим отчаянно пытается удерживать Артемовск до начала своего масштабного контрнаступления. Если подразделения вооруженных сил Украины выйдут из города, тогда на Донбассе российская армия получит возможность выйти на оперативный простор, а украинская оборона может посыпаться.

Поэтому украинское командование изо всех сил пытается вернуть себе контроль над путями снабжения остатков своего гарнизона в Артемовске. Дандкин подчеркнул, что каждая попытка контратаки для украинских подразделений обходиться очень дорого, потому что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» надежно прикрыты с флангов российскими десантниками

Через несколько дней наступательный потенциал ВСУ будет исчерпан, и тогда российские силы смогут выбить остатки украинских подразделений из западных кварталов города. Данкдикин отметил, что многие бойцы ВСУ сами стали называть Артемовск «мясорубкой».