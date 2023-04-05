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Капитан первого ранга в отставке и военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал новость об оснащении российских танков Т-80 и Т-90 комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М» отечественного производства.

По словам эксперта, российский комплекс защиты танков способен уничтожать снаряды противника еще на подлете к боевой бронированной машине. Современные российские танки имеют несколько степеней защиты. Жизни российских танкистов призвана защитить бронированная сталь корпуса танка, активная динамическая защита и активные комплексы защиты «Арена-М».

Особенность КАЗ «Арена-М» заключается в том, что снаряд противника уничтожается еще до столкновения с броней танка. Поэтому, по мнению Дандыкина, современные российские танки, оснащенные КАЗ, имеют степень защиты больше, чем даже у хваленого корейского танка «Черная пантера». Эксперт добавил, что отечественная оборонная промышленность не стоит на месте и постоянно модернизирует военную технику.

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