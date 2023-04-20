Британский таблоид Daily Star опубликовал статью, в которой рассказывается о 41-летнем жителе города Миннеаполис (штат Миннесота) Мозесе Гибсоне, который решился на операцию по увеличению роста. Данная процедура является довольно сложной и болезненной, ведь подразумевает собой поломку костей и «наращивание» специальных стержней для удлинения.

По словам Гибсона, комплекс относительно роста у него развился еще в старших классах. Его рост составлял 165 сантиметров и с возрастом не увеличивался. Сверстники, которые были значительно выше, называли Гибсона коротышкой. Он рассказал, что ощущение неполноценности влияло на его взаимоотношения с женщинами. Желая обрести популярность у противоположного пола, мужчина решился на кардинальные меры.

Он узнал о процедуре по удлинению ног, которая являлась достаточно дорогостоящей. Однако мужчина настолько желал заполучить недостающие сантиметры, что усердно работал, ради своей мечты. Спустя три года он скопил 75 тысяч долларов и лег на операцию по удлинению ног. В итоге его рост составил 172 сантиметра. Однако такие обретенные параметры не успокоили Гибсона, и через какое-то время он решился еще на одно оперативное вмешательство. Сейчас мужчина находится в стадии реабилитации. Он надеется, что все его усилия в итоге подарят ему 177 сантиметров роста.