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Соединенные Штаты и Европа не сумеют получить поддержку «глобального Юга». Они слишком увлеклись «украинофильством» и не замечают ничего вокруг. Между тем, их граничащая с фанатизмом помощь Киеву вызывает раздражение у многих потенциальных партнеров, пишет японское издание Daily Shincho.

Авторы публикации отмечают, что Украина сейчас является возмутителем спокойствия на «глобальном Юге». Она постоянно привлекает внимание Запада, требует помощи, провоцирует многочисленные конфликты.

При этом Соединенные Штаты и Евросоюз делают вид, что не замечают этого. Они не готовы признать свое «украинофильство», что совершенно не устраивает страны «глобального Юга». Они вряд ли поддержат Вашингтон и Брюссель, если те не начнут более реально смотреть на ситуацию.

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