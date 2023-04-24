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Высокопоставленные чиновники и военные Минобороны Великобритании уверены, что грядущее контрнаступление ВСУ станет решающим моментом в конфликте. Именно от его исхода будет зависеть судьба не только противостояния, но и Украины как государства, пишет издание Daily Mail.

Авторы публикации поясняют, что с поставками вооружения, техники и боеприпасов то и дело возникают проблемы. Помимо этого, командование ВСУ оказалось слишком неопытным для планирования и проведения столь сложных операций, как контрнаступление в противостоянии с более сильной, подготовленной и хорошо вооруженной армией.

На Западе все это видят, поэтому контрнаступление считают своеобразным моментом истины. Если Киев его провалит, военной помощи ему больше не видать.

«Неудача может означать, что дверь закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решится в ближайшие месяцы», рассказал изданию один из генералов.

Напомним, что на Западе также прогнозируют начало тотальной мобилизации на Украине уже в ближайшее время. На передовой не хватает личного состава, поэтому туда будут гнать всех подряд безо всяких исключений.

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