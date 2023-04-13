Во время своего прилета на военный аэродром поблизости Белфаста президент США Джо Байден в очередной раз продемонстрировал странности в своем поведении. Байден проявил к британскому премьер-министру Риши Сунаку крайнее неуважение, когда тот встречал его у трапа самолета. Об этом написали журналисты британского издания Daily Mail.

Американский лидер как бы отмахнулся от Сунака, когда тот подошел к нему с приветствием. Многие журналисты посчитали данный жест Байдена проявлением неуважения к британскому премьеру. В материале Daily Mail говорится, что данная встреча должна была стать особенной для Риши Сунака, а в итоге премьер-министр оказался в неловкой ситуации.

На видеокадрах можно увидеть, как Джо Байден кратко поздоровался с Сунаком, а затем отодвинул его в сторону, чтобы поприветствовать представителя короля в графстве Антрим Дэвида Маккоркелла. После этого он обнялся с американским послом в Великобритании Джейн Хартли.