ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время своего прилета на военный аэродром поблизости Белфаста президент США Джо Байден в очередной раз продемонстрировал странности в своем поведении. Байден проявил к британскому премьер-министру Риши Сунаку крайнее неуважение, когда тот встречал его у трапа самолета. Об этом написали журналисты британского издания Daily Mail.

Американский лидер как бы отмахнулся от Сунака, когда тот подошел к нему с приветствием. Многие журналисты посчитали данный жест Байдена проявлением неуважения к британскому премьеру. В материале Daily Mail говорится, что данная встреча должна была стать особенной для Риши Сунака, а в итоге премьер-министр оказался в неловкой ситуации.

На видеокадрах можно увидеть, как Джо Байден кратко поздоровался с Сунаком, а затем отодвинул его в сторону, чтобы поприветствовать представителя короля в графстве Антрим Дэвида Маккоркелла. После этого он обнялся с американским послом в Великобритании Джейн Хартли.

Вам может понравиться

CNN: Шмыгаль “тонким намеком” повторил запросы Украины на истребители F-15 и F-16

После визита в Канаду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль навестил и Соединенные Штаты. При этом на его самолете нарисовали эмодзи с «тонким намеком» на поставку Киеву истребителей F-15 и F-16, пишет

Responsible Statecraft: США пошли на большой риск, если отправили бойцов спецназа на Украину

12 апреля – ИА Discover24.ru. “Опасный цикл эскалации” может начаться в конфликте на Украине. Причина – отправка американских спецназовцев для подготовки военных ВСУ. Если отправка действительно имела место быть. Такое

РВ: Боевики ВСУ пытались спасти раненого наемника из Британии и попали под минометный удар

Боевики ВСУ сняли кадры неудачной эвакуации британского наемника, получившего ранение. Запись опубликовал портал «Русская весна». На ней запечатлена группа украинских военных, которые предпринимают попытку любой ценой вытащить с поля боя