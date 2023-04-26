Американские специалисты из компании Beautiful Boundaries по ландшафтному дизайну предостерегли дачников от посадки определенных растений, поскольку они могут разрастись на весь участок.

В частности, стоит воздержаться от посадки бамбука, который постоянно растет, пускает новые корни и требует установки под землей специальных ограничителей из бетона или пластика.

Нежелательна также пуэрария дольчатая – бобовое растение, которое наносит огромный вред другим культурам и способно поломать ветви даже на крупных деревьях.

Мяту специалисты также назвали инвазивным растением, которое быстро разрастается по саду. Это растение рекомендуется высаживать только в контейнере, чтобы контролировать его рост.