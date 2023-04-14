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Украинские боевики попытались уничтожить российский бронетранспортер БТР-82 бомбой ПТАБ-2,5КО, сброшенной с тяжелого беспилотника «Баба Яга». Однако сделать это не удалось из-за обычной дачной сетки, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отмечают, что сетка-рабица оказалась достаточно эффективным средством защиты бронетехники от малогабаритных боезарядов, сбрасываемых украинскими боевиками с квадрокоптеров. Бомбы просто запутываются в ней и не могут поражать бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Напомним, что на Херсонском направлении ВСУ задействовали танки «Леопард 2» немецкого производства. Российским бойцам удалось захватить одну из боевых машин, но из-за невозможности отправить технику в тыл, ее просто притопили в ближайшем болоте.

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