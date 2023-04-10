10 апреля – ИА Discover24.ru. В Киеве заявили, что информация об утечке секретных документов Пентагона является фейком, но при этом оперативно бросились изменять военные планы. В CNN не стали уточнять, о каких именно планах идет речь, но намекнули, что они касались «весеннего контрнаступления».

Напомним, что тревогу по поводу утечки поднял Пентагон, представители которого сообщили, что секретные бумаги Минобороны США появились в правительственных телеграм-каналах РФ. Ведомство начало расследование, а на другой день в Сети появился новый пакет документов.

В США заявляют, что из-за утечки нанесен серьезный ущерб ВСУ. Однако далеко не все западные политики и СМИ считают также. Многие издания написали, что документы, якобы утекшие в Сеть, вполне могут оказаться подделкой. В Киеве также заявили, что это фейк, однако быстрое внесение изменений в планы контрнаступления говорит совсем об обратном.