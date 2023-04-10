10 апреля – ИА Discover24.ru. Американские спецслужбы прослушивают президента Украины Зеленского и проводимые ним совещания, считают журналисты телеканала CNN. Они пояснили, что именно это является причиной отказа в передаче Киеву дальнобойных ракет.

По словам корреспондентов, Владимир Зеленский на одном из заседаний ставки внес предложение атаковать Ростовскую область с применением ударных дальнобойных аппаратов. При этом Западу ничего подобного не сообщалось.

Именно подобные эпизоды влияют на решение США по отправке на Украину дальнобойных ракетных комплексов. Вашингтон опасается, что Киев не сдержит обещаний не использовать западное вооружение для ударов по территории России, что приведет к эскалации конфликта.

CNN также отмечает, что удары Киева по российским городам может использовать Китай. Он заявит, что оружие НАТО применяется для атак в глубине территории РФ и начать поставлять Москве вооружение.