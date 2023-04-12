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После визита в Канаду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль навестил и Соединенные Штаты. При этом на его самолете нарисовали эмодзи с «тонким намеком» на поставку Киеву истребителей F-15 и F-16, пишет «Московский комсомолец».

Глава украинского правительства рассказал о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином. На ней обсуждались новые потребности ВСУ перед весенним или уже летним контрнаступлением. Премьер просил у Минобороны США не только самолеты, но еще и дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, минометы и боеприпасы, а также тяжелую боевую технику и артиллерийские установки.

В своем отчете о встрече Шмыгаль ничего не сообщил об истребителях F-16, поэтому скорее всего вопрос об их поставке не обсуждался. Однако эмодзи на фюзеляже самолета красноречиво говорит о том, в чем Киев нуждается больше всего.

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