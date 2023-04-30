Пока Киев почти полгода говорил о скором контрнаступлении, российские ВС не теряли времени напрасно. Они выстроили мощную оборону, которая включает в себя сотни километров минных заграждений и сложных фортификационных сооружений на всем пространстве от Донецка до Запорожья. Это обозреватели CNN считают первой причиной, по которой Киев вряд ли сможет провести успешные контратакующие действия.

Вторая причина – это те самые бесконечные переносы контрнаступления. Фактор внезапности уже потерян, о намечающейся операции знают во всем мире даже те люди, которые не интересуются происходящими на планете событиями. Поэтому застать ВС РФ врасплох у Киева вряд ли получится.

Есть и еще одна причина, по которой контрнаступление ВСУ станет для них смертельной авантюрой. Российские ВС доминируют в украинском воздушном пространстве, они имеют подавляющее превосходство и изменить это Киев не в состоянии.

Авторы публикации отмечают, что ВСУ все же могут пойти в атаку, но увязнут уже в первых оборонительных линиях и будут уничтожены.