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10 апреля – ИА Discover24.ru. Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в качестве трофея американский бронетранспортер M113, который с новой символикой на борту успешно используется в Бахмуте (Артемовске), рассказал портал «Военное обозрение».

Авторы публикации опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен бронетранспортер, который совсем еще недавно находился на вооружении украинской армии. Сейчас эта боевая машина служит российским ВС, помогая уничтожать боевиков и освобождать город от оккупации киевского режима.

Напомним, ранее «вагнеровцы» публиковали фото с другими трофеями – американскими автоматическими винтовками, противотанковыми ракетными комплексами производства США, Швеции и Великобритании, другим оружием, захваченным на позициях украинских боевиков.

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