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Украинские нацисты перебрасывают крупные силы в Славянск, Краматорск и Константиновку, чтобы попытаться деблокировать Артемовск. Они надеются окружить город с севера и юга и тем самым закрыть во внешнем кольце подразделения ЧВК «Вагнер, сообщил портал «Военное обозрение».

Российские ВС продолжают бои за город. Они уже взяли под свой контроль железнодорожный вокзал и уверенно продвигаются дальше, оставив противнику не более 10 процентов территории Бахмута. Основатель «Группы Вагнера» пояснил, что небольшая задержка в активных действиях была связана подключением к операции новых подразделений, с которыми потребовалось некоторое время налаживать четкое взаимодействие.

В настоящий момент наступление в Артемовске разворачивается на принципиально новом уровне. Штурмовые отряды действуют максимально быстро и эффективно, что позволяет рассчитывать на скорое достижение целей по освобождению города и окрестностей.

Бойцы ЧВК «Вагнер» называют железнодорожный вокзал наиболее сложным участком артемовского фронта. Сейчас, когда он преодолен, бои полностью переместились в западную часть Бахмута и ведутся с явным превосходством российских войск.

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