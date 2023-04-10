ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Внешняя политика польских властей находится под влиянием Вашингтона. В дальнейшем это может привести Варшаву к военному противостоянию с Москвой. Такое мнение в статье для издания Chronicles высказал польский историк Михал Крупа. Перевод статьи приводит портал “ИноСМИ”.

Крупа уверен, что среди представителей власти Польши сейчас как никогда сильны антироссийские настроения. Их умело подогревают США. В результате дело может дойти до “абсолютной крайности”, полагает эксперт.

По мнению историка, победа России в противостоянии с Украиной очевидна. Однако вмешаться в боевые действия может Польша. В этой связи, как считает Крупа, стране необходима условная “партии мира”. Она не должна допустить, чтобы польские власти были введены в заблуждение США и не вмешались в противостояние Киева и Москвы.

Вам может понравиться

В Сети показали трейлер сериала «Асока» по мотивам вселенной «Звездных войн»

Поклонники киновселенной «Звездные войны» смогли насладиться просмотром первого трейлера сериала под названием «Асока», работу над которым ведет компания Lucasfilm. Короткий видеоролик с фрагментами будущего сериала был опубликован на YouTube-канале StarWars.

Депутат Белик: В Белом доме нетерпеливо потирают руки в ожидании контрнаступления украинских войск

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о контрнаступлении ВСУ в ближайшие недели. Парламентарий отметил, что американский госсекретарь и подобные ему чиновники радостно потирают руки в

Зеленский заявил о намерении «деокупировать» Крым

Владимир Зеленский заявил об острой необходимости возврата Крыма в состав Украины. Он добавил, что иного исхода событий просто не должно быть. Зеленский отметил, что ВСУ обязаны «деокупировать» полуостров ради сохранения