10 апреля – ИА Discover24.ru. Внешняя политика польских властей находится под влиянием Вашингтона. В дальнейшем это может привести Варшаву к военному противостоянию с Москвой. Такое мнение в статье для издания Chronicles высказал польский историк Михал Крупа. Перевод статьи приводит портал “ИноСМИ”.

Крупа уверен, что среди представителей власти Польши сейчас как никогда сильны антироссийские настроения. Их умело подогревают США. В результате дело может дойти до “абсолютной крайности”, полагает эксперт.

По мнению историка, победа России в противостоянии с Украиной очевидна. Однако вмешаться в боевые действия может Польша. В этой связи, как считает Крупа, стране необходима условная “партии мира”. Она не должна допустить, чтобы польские власти были введены в заблуждение США и не вмешались в противостояние Киева и Москвы.