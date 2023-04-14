Запад, Киев и Москва вбрасывают в Сеть огромное количество дезинформации, поэтому реальные планы сторон конфликта разгадать практически невозможно. Но если ВСУ действительно намерены переходить к контратакующим действиям, это огромная ошибка, которая обернется для них катастрофой, пишет итальянское издание Analisi Difesa.

Автор публикации напоминает, что Киев постоянно делает заявления о контрнаступлении, но потом высказывается об очередном его переносе из-за плохой погоды, нехватки личного состава, техники, боеприпасов и оружия. Не исключено, что все это – лишь отговорки, так как ВСУ прекрасно понимает возможные негативные последствия контратакующих действий.

Командование и руководство страны постоянно ищет уважительную причину перенести операцию на более поздний срок. Масштабная атака ничего не даст ВСУ, поэтому вместо нее Киеву нужно переходить в глухую оборону. Это позволит снизить риски новых территориальных потерь, а также сохранит жизни солдат.

«Украинское контрнаступление, развязанное неадекватными и недостаточными силами при нехватке резервов для подпитки наступательного импульса, рискует напомнить операцию, начатую немцами в Арденнах в декабре 1944 года, которая приблизила капитуляцию Германии на несколько месяцев», – цитирует автора статьи портал “Военное обозрение”.

Он также напоминает, что Россия хорошо подготовилась к гипотетической контратаке ВСУ, выстроив модные линии обороны. Даже если Киеву удастся отбить часть территорий в ходе наступления, он понесет колоссальные потери и больше не сможет сдерживать российские ВС.