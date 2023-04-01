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Французское издание Le Figaro сообщило, что Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров Rosomak. Читатели в комментариях поинтересовались, до каких пор европейцы будут оплачивать «военные хотелки» Киева.

Они возмутились, что правительство разбазаривает деньги налогоплательщиков Евросоюза на приобретение все новых видов вооружения для Украины. Один из комментаторов написал, что 18 процентов от стоимости бронетранспортеров оплачено Францией и потребовал вернуть ему деньги. По словам читателя, он никогда не поддерживал Украину и не собирается этого делать в будущем.

«Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа окажется отрезана от остального континента и разорена», – написал еще один читатель, разъяснив смысл помощи Киеву.

Еще один комментатор подсчитал, что европейские налогоплательщики ежедневно вынуждены тратить на помощь Украине до 5 миллионов евро.

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