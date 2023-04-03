Австрийское издание Exxpress сообщило о падении Артемовска, который киевский режим превратил в «город-крепость». Также оно опубликовало видеозапись с основателем «Группы Вагнера» Евгением Пригожиным, установившим российский флаг на здании администрации.
Некоторые читатели в комментариях приводят заявления украинской стороны о продолжающихся уличных боях и о том, что флаг на административном здании – это только лишь формальность. Но большинство все же считает, что после падения «города-крепости» Киев должен пойти на переговоры с Россией.
«От всего сердца надеюсь, что падение этого города побудит воюющие стороны во имя еще оставшихся в живых украинцев заключить перемирие и начать мирные переговоры», – написала одна из пользовательниц Сети.
Другой комментатор отметил, что Украине пора принять неизбежное. Хотя бы потому, что чем больше она будет тянуть время, тем меньше от нее останется.
«Скольким людям еще нужно умереть, пока до ЕС наконец дойдет, что пора начинать мирные переговоры? Нам действительно нужно всем погибнуть, чтобы удовлетворить притязания американцев на мировое господство? Когда Зеленский потребует от нас еще и солдат? Ждать недолго, и тогда я хотела бы посмотреть, пойдут ли все эти поджигатели войны на фронт!», написал в комментариях читатель Kaetzchen.