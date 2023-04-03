Австрийское издание Exxpress сообщило о падении Артемовска, который киевский режим превратил в «город-крепость». Также оно опубликовало видеозапись с основателем «Группы Вагнера» Евгением Пригожиным, установившим российский флаг на здании администрации.

Некоторые читатели в комментариях приводят заявления украинской стороны о продолжающихся уличных боях и о том, что флаг на административном здании – это только лишь формальность. Но большинство все же считает, что после падения «города-крепости» Киев должен пойти на переговоры с Россией.

«От всего сердца надеюсь, что падение этого города побудит воюющие стороны во имя еще оставшихся в живых украинцев заключить перемирие и начать мирные переговоры», – написала одна из пользовательниц Сети.

Другой комментатор отметил, что Украине пора принять неизбежное. Хотя бы потому, что чем больше она будет тянуть время, тем меньше от нее останется.