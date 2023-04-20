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Читатели американского издания Newsweek рассердились из-за призыва посла Украины в Лондоне, Вадима Пристайко, немедленно включить Украину в состав НАТО.

Один из читателей отметил, что слова посла Украины являются ни чем иным, как отчаянием, и что ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца. Другой читатель отметил, что ни одна страна в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вошла в состав НАТО, и поэтому они затягивают поставки вооружения.

Ряд комментаторов также высказал опасения, что НАТО уничтожила Ливию, и точно такая же судьба ожидает Украину. Читатели спрашивают, почему Запад должен просить «кучку коррумпированных олигархов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал принять его страну в состав Североатлантического альянса в ускоренном порядке, но военный блок ответил, что на вступление необходимо очень много времени.

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