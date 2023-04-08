ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

8 апреля – ИА Discover24.ru. Российская певица Юлия Чичерина вместе с мариупольским музыкантом Акимом Апачевым выпустили совместный клип под названием «Солдат», посвятив его недавно погибшему военному корреспонденту Владлену Татарскому. Совместная работа музыкантов была опубликована в Телеграм-канале Апачева.

По словам Апачева, данная совместная работа смогла воплотиться в жизнь благодаря усилиям многих людей. Например, автором идеи и текста первого куплета будущей композиции стал Ринат Ледоруб.

Вторая часть композиции, которая выполнена в форме молитвы, была написана мариупольским музыкантом Апачевым. По его словам, перед сочинением своего фрагмента песни он внимательно перечитал православный молитвослов воина. Аранжировка песни была выполнена Богданом Солодовником.

Последний штрих композиции «Солдат» был внесен неповторимым тембром Юлии Дмитриевны, более известной как Чичерина. Апачев также отметил, что изначально выход клипа был запланирован к Пасхе, но из-за трагических событий в Петербурге композицию решили опубликовать раньше и посвятить погибшему военкору Владлену Татарскому.

Вам может понравиться

Телеведущий Такер Карлсон предсказал крах Вашингтона

Санкции против России больно ударят по Вашингтону и в итоге приведут к его краху. Одним из последствий действий Соединенных Штатов станет отказ мира от доллара, заявил в эфире канала Fox

Военнослужащий ВСУ: в Бахмуте уже не хватает территории, чтобы держать там большое количество войск

Отдельные подразделения ВСУ ищут выход из Артемовска и массово покидают город, пишет портал «Военное обозрение». В аналитической записке украинского командования сообщается, что появление дополнительных штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» существенно осложнило

Пентагон разбирается, как в Сеть утекли секретные документы о наращивании сил ВСУ перед контрнаступлением

Минобороны США знает, что в Интернете появились копии секретных документов о том, как идёт подготовка ВСУ к контрнаступлению, и сейчас ведомство “изучает этот вопрос”. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона