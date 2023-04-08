8 апреля – ИА Discover24.ru. Российская певица Юлия Чичерина вместе с мариупольским музыкантом Акимом Апачевым выпустили совместный клип под названием «Солдат», посвятив его недавно погибшему военному корреспонденту Владлену Татарскому. Совместная работа музыкантов была опубликована в Телеграм-канале Апачева.

По словам Апачева, данная совместная работа смогла воплотиться в жизнь благодаря усилиям многих людей. Например, автором идеи и текста первого куплета будущей композиции стал Ринат Ледоруб.

Вторая часть композиции, которая выполнена в форме молитвы, была написана мариупольским музыкантом Апачевым. По его словам, перед сочинением своего фрагмента песни он внимательно перечитал православный молитвослов воина. Аранжировка песни была выполнена Богданом Солодовником.

Последний штрих композиции «Солдат» был внесен неповторимым тембром Юлии Дмитриевны, более известной как Чичерина. Апачев также отметил, что изначально выход клипа был запланирован к Пасхе, но из-за трагических событий в Петербурге композицию решили опубликовать раньше и посвятить погибшему военкору Владлену Татарскому.