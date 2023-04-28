Единственный способ завершить конфликт на Украине – это остановить подстрекательство США, рассказал изданию Parlamentní listy чешский аналитик Давид Богбот. Он отметил, что как минимум треть украинцев выступает за мирные переговоры, а еще треть боится об этом сказать, так как полностью подконтрольна Соединенным Штатам.

В ближайшие пару недель российские ВС освободят Артемовск, отметил эксперт. Кроме того, они уже выстроили надежную оборону на всех направлениях, поэтому заявления Киева о контрнаступлении выглядят больше как пропаганда, чем как реально спланированная операция.

Запад вряд ли рискнет пойти против США, поэтому нужна сильная личность внутри страны, которая проявит волю и признает поражение. Это может быть экс-президент Дональд Трамп или кто-то, поддерживающий его взгляды. Но в любом случае требуется дожидаться президентский выборов в Соединенных Штатах, так как изнутри на них надавить никто не сможет.