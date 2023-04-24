Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась своими впечатлениями от пребывания в Дубае. В популярной социальной сети теледива написала, что в этом популярном среди туристов городе практически «все вокруг говорят по-русски».

Ведущая сравнила Дубай с популярным русским курортом, отметив «обстановочка, как в Сочи». Чехова подчеркнула, что можно смело приезжать в Дубай даже без знания иностранных языков, так как все вокруг говорят по-русски. Она подчеркнула красоту города и отметила солнечную погоду.

Ранее Анфиса Чехова высказалась о возможном переезде в США, где проживает и работает ее возлюбленный. На вопрос одной из подписчиц ведущая ответила, что ей комфортно жить в России. Но все же, ее переезд будет возможен только лишь с любимым человеком. Анфиса отметила, что часто бывает в США, однако жить там на постоянной основе не пробовала. Чехова подчеркнула, что ее родиной является Россия «что бы с ней ни происходило».