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Народная освободительная армия Китая отбирает офицеров, которые срочно требуются для подготовительных мероприятий к боевым действиям и гипотетической войне. Единственным требованием к ним является отсутствие страха перед видом крови, сообщил сайт Центрального телевидения КНР.

При этом сообщается, что все ограничения по возрасту, весу и росту, которые действовали ранее, отменены. Сделано это в связи с существенным повышением уровня медицины и технологий. Для специалистов, необходимых в армии, также сняты некоторые ограничения по показателям здоровья. Они, по словам представителей Минобороны, никак не влияют на участие офицеров в военных операциях.

Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил о модернизации армии, которая к 2027 году должна выйти на мировой уровень.

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