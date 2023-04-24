Американский доллар постепенно теряет свой вес в мировой торговле. Этот процесс усилился после того, как США ввели экономические санкции против России. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV – передаёт РИА “Новости”.

Соединённые Штаты стали вводить экономические ограничения против России весной прошлого года на фоне начавшей специальной военной операции по защите Донбасса.

Китайский телеканал отмечает, что санкционная “финансовая бомба”, вызвала резкую реакцию во многих странах мира. При этом, как уверяют журналисты, во многих государствах стали задумываться, насколько эффективно хранить активы в американской валюте, ведь США в любой момент могут использовать её как финансовое оружие.

Также CCTV указывает, что Россия не особо страдает от введения санкций. И это тоже пример для других стран – “месть со стороны США можно пережить”.