ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский доллар постепенно теряет свой вес в мировой торговле. Этот процесс усилился после того, как США ввели экономические санкции против России. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV – передаёт РИА “Новости”.

Соединённые Штаты стали вводить экономические ограничения против России весной прошлого года на фоне начавшей специальной военной операции по защите Донбасса.

Китайский телеканал отмечает, что санкционная “финансовая бомба”, вызвала резкую реакцию во многих странах мира. При этом, как уверяют журналисты, во многих государствах стали задумываться, насколько эффективно хранить активы в американской валюте, ведь США в любой момент могут использовать её как финансовое оружие.

Также CCTV указывает, что Россия не особо страдает от введения санкций. И это тоже пример для других стран – “месть со стороны США можно пережить”.

Вам может понравиться

Жених преподнес Булановой подарок за 50 миллионов рублей

Российская певица Татьяна Буланова собирается выходить замуж. Торжество запланировано на лето в Санкт-Петербурге. Известно, что артистка уже выбрала платье и туфли. По словам певицы, она села на жесткую диету, чтобы

Гуменюк: Россия придумала новую тактику использования дронов-камикадзе

Российские ВС используют новую тактику использования дронов-камикадзе «Герань-2» для ударов по военным объектам ВСУ. Если раньше главной их целью была энергетическая инфраструктура, то сейчас барражирующие боеприпасы отслеживают местонахождение средств ПВО,

FT: Зеленский боится провала контрнаступления ВСУ из-за нехватки личного состава

Американское издание Financial Times пишет о «масштабной мобилизации» на Украине, объявленной президентом Владимиром Зеленским. При этом журналисты не уточняют, что так называемый набор в украинскую армию больше похож на похищение