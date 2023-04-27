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Бывший французский дипломат Жан-Ноэль Пуарье в своей статье для издания Causeur пишет, что политики Европейского союза не знают какую еще версию подрыва газопроводов «Северные потоки» озвучить, чтобы отвести подозрение от Соединенных Штатов Америки.

Однако, если очевидная вина Вашингтона в организации диверсии будет доказана, то европейские лидеры могут оказаться в очень неловком положении. По словам экс-дипломата, в настоящее время уже завершились три расследования – шведское, немецкое и датское, но их результаты пока не были обнародованы публично. Официальные лица Европейского союза с уверенностью заявили лишь об одном, что Москва не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

Такая реакция европейских чиновников последовала сразу же после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша под названием «Как США взорвали «Северный поток». При этом, если вина США будет доказана официально, то европейские лидеры станут посмешищем для всего мира. Именно по этой причине лидеры Европейского союза так старательно скрывают правду о подрыве газопроводов, резюмировал Пуарье.

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