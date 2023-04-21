Американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший пост командующего войсками США в Европе, предполагает, что вооруженные силы Украины могут захватить Крым еще до конца текущего года. Об это он заявил во время своего интервью немецкому телевизионному каналу DW (запрещен на территории Российской Федерации).

По его словам, украинское командование на протяжении последних 9 месяцев ценой огромных потерь удерживало Артемовск под своим контролем, чтобы дать возможность в тылу накопить резервы военной техники, необходимой для будущего контрнаступления, и обучить большое количество военнослужащих.

Ходжес уверен, что уже через несколько недель ВСУ начнут массированное контрнаступление на южном направлении на узком участке фронта с целью перерезать сухопутный коридор между полуостровом Крым и материковой частью России и выйти на берег Азовского моря.

После этого украинская армия сможет взять под огневой контроль всю территорию Крыма, нанося удары РСЗО HIMARS и другим высокоточным оружием по Севастополю, а также по другим важным военным объектам полуострова. Это позволит вывести Крым «из игры» и уже к концу текущего года «выиграть данный конфликт».