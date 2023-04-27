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Взлетно-посадочные полосы украинских аэродромов находятся в ужасном состоянии, поэтому использовать на них требовательные и капризные истребители F-16 ни в коем случае нельзя. ВСУ придется приложить значительные усилия, чтобы навести порядок на авиабазах, а также снабдить их инфраструктурой для обслуживания и подготовки американских самолетов к боевым вылетам, рассказал в своей публикации в издании Business Insider военный эксперт Майкл Пек.

При этом он отметил, что все усилия, направленные на подготовку аэродромов, окажутся напрасными. Ведь как только США примут решение о передаче Киеву своих истребителей, Россия уничтожит авиабазы. Найти их не составляет никакого труда, причем все они находятся в зоне досягаемости крылатых ракет.

Пек также объяснил, что на взлетных полосах должна быть идеальная чистота, так как попадание посторонних предметов в двигатель F-16 может стать причиной его крушения. Советские самолеты в этом плане не такие требовательные и могут использоваться практически на любых аэродромах.

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