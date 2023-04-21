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Представители российской газовой компании «Газпром» предупредили руководителей европейских стран о надвигающемся энергетическом кризисе, который возникнет следующей зимой. Журналисты издания The Daily Telegraph опубликовали статью, в которой утверждают, что руководство РФ использует энергетику в качестве оружия против ЕС. А Европейский союз всевозможными усилиями старается наполнить свои газовые хранилища.

Компанией «Газпром» было опубликовано заявление, в котором говорится о благоприятных погодных условиях прошедшей зимы, поэтому Европа не ощутила на себе сильных проблем, связанных с недостатком голубого топлива. Однако нет никакой гарантии, что природа вновь подарит Европе теплую зиму. Политические решения европейского руководства вызовут трудности для пополнения газовых запасов для ЕС. Ведь в Евросоюзе целенаправленно стремятся прекратить импорт российского трубопроводного газа.

В издании The Daily Telegraph отмечается, что замена российского газа импортом топлива с других частей мира привела к тому, что резко выросли цены на газ. В итоге это повлекло начало кризиса в ЕС с убытками в миллиарды евро.

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