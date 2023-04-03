ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские беспилотные аппараты «Орлан» неуязвимы для украинских ПЗРК, так как летают на высоте до 5 километров и оснащаются камерой высокой четкости, делающей его одним из самых зорких разведывательных дронов в мире, сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Он пояснил, что «Орлан 10» способен обнаруживать противника не только с помощью камеры. Кроме того, дрон пеленгует сигналы мобильной связи. Также он идентифицирует данные о телефонах, что позволяет выявлять не только украинских военных, но и иностранных наемников.

Беспилотный аппарат обнаруживает любые цели противника. Он ведет наблюдение за замаскированной техникой ВСУ, корректирует артиллерийский огонь по ней. Корреспондент рассказал, что именно так были уничтожены украинские гаубицы, которые боевики пытались спрятать под кучами мусора.

Еще одно преимущество – это способность «Орлана» находиться в воздухе до 24 часов и залетать на сотни километров в тыл противника.

Вам может понравиться

«РВ»: Бойцы ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 из ПЗРК «Верба» с расстояния в 5 км

Российские военные сбили с расстояния в 5 километров вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Портал «Русская весна» сообщил, что для этого использовался переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба». Отмечается, что военнослужащие ВС РФ

СП: Генералы НАТО все чаще выступают за Россию

Украинская армия не способна на контрнаступление, считают натовские военные эксперты. Действующие и отставные генералы поясняют, что перед ВСУ сейчас стоит целый круг сложных задач, которые никак не относятся к наступательным

Бартош: Командование ВСУ готовит бронетанковый кулак для наступления на юге

Киев и Запад в последнее время слишком часто стали говорить, что ВСУ истощены, ослаблены, они не в состоянии перейти к контрнаступлению. Военный корреспондент Александр Бартош, представляющий Академию военных наук, уверен,