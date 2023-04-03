Российские беспилотные аппараты «Орлан» неуязвимы для украинских ПЗРК, так как летают на высоте до 5 километров и оснащаются камерой высокой четкости, делающей его одним из самых зорких разведывательных дронов в мире, сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Он пояснил, что «Орлан 10» способен обнаруживать противника не только с помощью камеры. Кроме того, дрон пеленгует сигналы мобильной связи. Также он идентифицирует данные о телефонах, что позволяет выявлять не только украинских военных, но и иностранных наемников.

Беспилотный аппарат обнаруживает любые цели противника. Он ведет наблюдение за замаскированной техникой ВСУ, корректирует артиллерийский огонь по ней. Корреспондент рассказал, что именно так были уничтожены украинские гаубицы, которые боевики пытались спрятать под кучами мусора.

Еще одно преимущество – это способность «Орлана» находиться в воздухе до 24 часов и залетать на сотни километров в тыл противника.