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Под Авдеевкой украинские боевики нашли способ спрятаться от российских беспилотников. Они переоделись в гражданскую одежду и изображали обычных мирных жителей. Но это им не помогло, рассказал портал «Русская весна».

Боевики сами выдали себя – рядом с одним из домов, превращенным в опорный пункт, они начали стрелять из миномета. Расчет беспилотника 87-го полка 1-го Донецкого армейского корпуса заметил воинственных «гражданских» и передал данные артиллеристам, которые уничтожили «лицедеев».

Вместе с переодетыми боевиками, российские ВС уничтожили обустроенные в домах опорники, отлично справившись со своей боевой задачей.

Напомним, что Авдеевка остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. По мнению экспертов, если Киев потеряет этот город, он будет вынужден отводить войска за Днепр.

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