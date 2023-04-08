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Информация о полном освобождении Артемовска, которая в течение ночи появлялась на различных медиаресурсах, не подтвердилась. Однако точно известно, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» установили контроль над железнодорожным вокзалом города и продвинулись в западную часть Бахмута.

В настоящий момент военнослужащие ВС РФ ведут бои в северной части улицы Чайковского. Она представляет собой стратегически важную дорогу, позволяющую выехать из города в сторону Константиновки через населенный пункт Ивановское, либо через Хромово в сторону Часова Яра. По ней боевики ВСУ пытаются направлять в город подкрепление, производить ротацию сил, но эти задачи сильно осложняются.

Бойцы ЧВК «Вагнер» удерживают огневой контроль над обеими дорогами и наносят точные артиллерийские удары по колоннам с личным составом и техникой. Отмечается, что центр города все же для ВСУ окончательно потерян, они все еще удерживают позиции в западной части Артемовска, но и там штурмовики постоянно беспокоят их мощными атаками.

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