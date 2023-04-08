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8 апреля – ИА Discover24.ru. Военнослужащие группировки «Отважных» и Центрального военного округа выбили боевиков ВСУ из опорного пункта под Кременной. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Зенит».

Он пояснил, что вражеский опорник обнаружил беспилотный аппарат. Он отправил координаты артиллеристам, которые накрыли позиции боевиков лавиной огня. Только после этого подразделения ВС РФ выдвинулись к объекту для установления контроля над ним.

Первым делом снайперы аккуратно и тихо сняли наблюдателей, что позволило штурмовой группе подойти к опорному пункту на расстояние выстрела. В этот момент один из боевиков попытался оказать сопротивление, но его моментально ликвидировали. Еще один военнослужащий ВСУ добровольно сложил оружие. Больше уцелевших не осталось, опорник перешел под контроль российской армии, сообщил «Зенит».

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